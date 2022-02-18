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Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА

Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА
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Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Также Карраскаль защищает цвета молодёжной сборной Колумбии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам. Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о переходе игрока.

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