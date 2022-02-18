Влахович выйдет в стартовом составе «Ювентуса» в игре с «Торино»

Сегодня, 18 февраля, пройдёт матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино». Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.
«Ювентус»: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Маттейс де Лигт, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Денис Закария, Альваро Мората, Душан Влахович, Пауло Дибала.
«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Рикардо Родригес, Бремер, Коффи Джиджи, Мергим Войвода, Уилфрид Синго, Роландо Мандрагора, Саша Лукич, Йосип Брекало, Томмазо Побега, Андреа Белотти.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус» занимает четвёртое место в чемпионате Италии. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 46 очков. «Торино» располагается на 10-й строчке в итальянском национальном первенстве. Команда Ивана Юрича набрала 32 очка в 24 матчах турнира. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Интер» — на втором месте.
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