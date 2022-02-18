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«Больше ничего не пишите, я еду». В ЦСКА подшутили над собой, презентовав Карраскаля

«Больше ничего не пишите, я еду». В ЦСКА подшутили над собой, презентовав Карраскаля
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Московский ЦСКА презентовал переход полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля по аналогии с хавбеком «Лилля» Юсуфом Языджи. Ролик, анонсирующий переход турецкого футболиста, вызвал много споров из-за своего содержания.

По сюжету видео представитель ЦСКА пишет Карраскалю в «Инстаграме» фразу «привет, Хорхе». Футболист немедленно отвечает «больше ничего не пишите, я еду».

Напомним, при презентации Языджи ЦСКА применил похожий сюжет в видеоролике. Тогда турецкого футболиста хотели привлечь в команду тем, что «Это Россия, здесь много Наташ!». Материал вызвал бурную реакцию в футбольной среде, ЦСКА был вынужден его удалить и извиниться.

Напомним, Карраскаль арендован московским клубом до конца сезона.

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