«Больше ничего не пишите, я еду». В ЦСКА подшутили над собой, презентовав Карраскаля
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Московский ЦСКА презентовал переход полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля по аналогии с хавбеком «Лилля» Юсуфом Языджи. Ролик, анонсирующий переход турецкого футболиста, вызвал много споров из-за своего содержания.
По сюжету видео представитель ЦСКА пишет Карраскалю в «Инстаграме» фразу «привет, Хорхе». Футболист немедленно отвечает «больше ничего не пишите, я еду».
Напомним, при презентации Языджи ЦСКА применил похожий сюжет в видеоролике. Тогда турецкого футболиста хотели привлечь в команду тем, что «Это Россия, здесь много Наташ!». Материал вызвал бурную реакцию в футбольной среде, ЦСКА был вынужден его удалить и извиниться.
Напомним, Карраскаль арендован московским клубом до конца сезона.
Новость по темеХорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА
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