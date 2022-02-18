Ральф Рангник: у команды хватает опыта, чтобы бороться с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об ожиданиях от матча с «Лидсом».



«У команды хватает опыта, чтобы бороться с такими соперниками в сложной атмосфере. Думаю, вскоре стиль нашей игры изменится к лучшему. Впервые за 20 лет мы сыграем на стадионе «Лидса» с заполненными трибунами», — цитирует Рангника Sky Sports.



Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса. Игроки обсудили возможную смену капитана, а наставник «МЮ» Ральф Рангник, по сведениям СМИ, хотел сделать капитаном Роналду. Магуайр не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.