«Майнц» победил «Байер» со счётом 3:2, проигрывая к 84-й минуте

Сегодня, 19 февраля, завершился матч 23-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Байером». Команды играли на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце (Германия), Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 35-й минуте открыл Патрик Шик после паса Керема Демирбая. Во втором тайме Аарон Кариколь восстановил равенство на табло. Затем Лукас Аларио после передачи Муссы Диаби снова вывел «фармацевтов» вперёд — 2:1. В последние 10 минут матча голами отметились игроки «Майнца» Жан-Поль Бутьюс и Маркус Ингвартсен.

«Байер» набрал 41 очко в чемпионате Германии и продолжает занимать в турнирной таблице третье место. Команда Херардо Сеоане приблизилась к идущей второй дортмундской «Боруссии» на расстояние в пять очков, однако у «шмелей» есть матч в запасе.