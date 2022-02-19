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«Майнц» победил «Байер» со счётом 3:2, проигрывая к 84-й минуте

«Майнц» победил «Байер» со счётом 3:2, проигрывая к 84-й минуте
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Сегодня, 19 февраля, завершился матч 23-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Байером». Команды играли на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце (Германия), Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 35-й минуте открыл Патрик Шик после паса Керема Демирбая. Во втором тайме Аарон Кариколь восстановил равенство на табло. Затем Лукас Аларио после передачи Муссы Диаби снова вывел «фармацевтов» вперёд — 2:1. В последние 10 минут матча голами отметились игроки «Майнца» Жан-Поль Бутьюс и Маркус Ингвартсен.

«Байер» набрал 41 очко в чемпионате Германии и продолжает занимать в турнирной таблице третье место. Команда Херардо Сеоане приблизилась к идущей второй дортмундской «Боруссии» на расстояние в пять очков, однако у «шмелей» есть матч в запасе.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
18 февраля 2022, пятница. 22:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 35'   1:1 Кариколь – 57'   1:2 Аларио – 74'   2:2 Бутьюс – 84'   3:2 Ингвартсен – 88'
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