Американский фонд ведёт переговоры о покупке 85% акций «Аталанты» за € 350 млн

Американская инвестиционная фирма KKR ведёт предварительные переговоры о покупке «Аталанты» у семьи Перкасси. Об этом сообщает Football Italia.
Как отмечает источник, KKR может завершить поглощение клуба к следующей неделе. Американская инвестиционная фирма должна приобрести 85% акций клуба примерно за € 350 млн. Однако есть шанс увидеть, как фонд изначально купит миноритарную долю в клубе. При этом, в любом случае, Лука Перкасси останется генеральным директором клуба.
Основанная в 1976 году, KKR является ведущей мировой инвестиционной фирмой, которая предлагает альтернативные решения по управлению активами, а также рынки капитала и страховые решения.
За последние несколько сезонов «Аталанта» добилась впечатляющих результатов в Италии и Европе, выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году. Они трижды подряд квалифицировались в еврокубки и в этом сезоне борются за место в четвёрке лучших.
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