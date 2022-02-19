Новичок ЦСКА Карраскаль трогательно попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»

23-летний колумбийский атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, арендованный у аргентинского «Ривер Плейт», опубликовал послание болельщикам своей бывшей команды в социальных сетях.
«Спустя три прекрасных года я должен попрощаться… Всё это время вы заставляли меня чувствовать себя как дома, наслаждаться и делиться бесконечными радостями и многими пережитыми мечтами.
Я ухожу счастливым и гордым тем, что мы смогли выиграть вместе с моими товарищами по команде, тренерским штабом и персоналом этого великого клуба. Я беру с собой любовь большого болельщика, который поддерживал нас в каждой игре.
Сегодня я покидаю «Ривер» после трёх лет прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда. Я прощаюсь со всеми, вечно благодарен за полученную любовь, и готов идти навстречу новым вызовам. Спасибо!» — гласит публикация Карраскаля в «Инстаграме».
Напомним, Карраскаль провёл за «Ривер Плейт» 81 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн, а перед этим он выступал на правах аренды.
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