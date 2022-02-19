«Милан» готов предложить новый контракт 40-летнему Ибрагимовичу с понижением зарплаты

Руководство «Милана» готово начать переговоры по новому контракту с 40-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Sport Mediaset.
При этом, форварду будет предложено соглашение с более чем двукратным понижением заработной платы – с нынешних € 7 млн до € 3 млн в год. Однако сумма может измениться, в случае выполнения бонусов – тогда нападающий сможет заработать около € 5 млн в год.
Златан начнёт размышлять о своём будущем после предстоящих матчей плей-офф к ЧМ-2022, которые определят, будет ли Швеция участвовать на мундиале в Катар. В случае квалификации нападающий «Милана» хотел бы принять участие в последнем крупном турнире карьеры, при том, что итальянский клуб может обеспечить ему и игру в Лиге чемпионов.
Напомним, 40-летний Ибрагимович забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.
- 19 февраля 2022
-
04:52
-
04:18
-
04:14
-
03:59
-
03:30
-
02:03
-
01:17
-
00:56
-
00:40
-
00:26
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:36
-
23:36
-
23:29
-
23:29
-
23:19
-
22:48
-
22:37
-
22:29
-
22:20
-
22:07
-
22:03
-
21:59
-
21:52
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:16
-
20:55
-
20:50
-
20:41
-
20:22
-
20:17