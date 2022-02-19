Моуринью: чувствую себя привилегированным, ведь я провёл более 150 матчей ЛЧ

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», поделился впечатлениями от выступлений с итальянским клубом в Лиге конференций, а также выразил мнение о прошедших первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Чувствую себя привилегированным, ведь я провёл более 150 матчей Лиги чемпионов в качестве тренера, поэтому я не жалуюсь сейчас, когда мы играем в Лиге конференций. Я не испытываю ностальгии, я не видел больших игр. Мне не понравился матч «ПСЖ» с «Реалом», в то время как встреча «Интера» с «Ливерпулем» была действительно хороша», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, «Рома» завершила групповой этап Лиги конференций на первом месте в квартете с «Будё-Глимт», «Зарёй» и софийским ЦСКА. Итальянский клуб продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала.