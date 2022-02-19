Главный редактор «Чемпионата» в жюри Sport Business Awards

31 марта состоится V церемония награждения профессиональной премии Sport Business Awards в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего года. Мероприятие пройдёт в новом концертном зале «Академия» («ВТБ Арена Парк») и выявит победителей в более чем 20 номинациях: «Стадион года», «Спортивный журналист года», «Менеджер года», «Арена года» и т.д. После отбора претендентов в шорт-лист организационным комитетом премии пройдёт открытое голосование жюри.



Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин примет участие в качестве жюри в номинации «Спортивный журналист года». Также определять лауреатов премии в 2022 году будут Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта Российской Федерации; Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN; Илья Геркус, российский предприниматель и спортивный менеджер и другие эксперты спортивного менеджмента.



Подать бесплатную заявку на участие в премии может любая компания на сайте SBA до 19 марта 2022 года.