Главный редактор «Чемпионата» в жюри Sport Business Awards

31 марта состоится V церемония награждения профессиональной премии Sport Business Awards в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего года. Мероприятие пройдёт в новом концертном зале «Академия» («ВТБ Арена Парк») и выявит победителей в более чем 20 номинациях: «Стадион года», «Спортивный журналист года», «Менеджер года», «Арена года» и т.д. После отбора претендентов в шорт-лист организационным комитетом премии пройдёт открытое голосование жюри.
Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин примет участие в качестве жюри в номинации «Спортивный журналист года». Также определять лауреатов премии в 2022 году будут Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта Российской Федерации; Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN; Илья Геркус, российский предприниматель и спортивный менеджер и другие эксперты спортивного менеджмента.
Подать бесплатную заявку на участие в премии может любая компания на сайте SBA до 19 марта 2022 года.
- 19 февраля 2022
-
10:01
-
09:58
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:22
-
04:52
-
04:18
-
04:14
-
03:59
-
03:30
-
02:03
-
01:17
-
00:56
-
00:40
-
00:26
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:36
-
23:36
-
23:29
-
23:29
-
23:19
-
22:48
-
22:37
-
22:29
-
22:20
-
22:07
-
22:03
-
21:59
-
21:52
-
21:49
-
21:40
-
21:30