«Бавария» хочет подписать 19-летнего хавбека «Аякса». За игрока просят € 25-30 млн

19-летний полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах игрока заинтересована «Бавария», сообщает De Telegraaf.



По информации источника, представители «Баварии» уже обсуждали с агентом футболиста возможную зарплату хавбека в немецком клубе. «Аякс» хочет за трансфер полузащитника € 25-30 млн.



19-летний Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав четыре голевые передачи. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



Отметим, что на счету Гравенберха 10 матчей в составе основной сборной Нидерландов, в которых он отметился забитым голом.