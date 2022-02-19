Бербатов: есть смысл сделать Роналду капитаном «МЮ». Он — икона футбола и подаёт пример

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал слухи о конфликте защитника Гарри Магуайра и форварда Криштиану Роналду из-за капитанской повязки «красных дьяволов».
«Гарри говорит, что конфликта с Криштиану нет. Надеюсь, это правда. Но если что-то и есть, думаю, им нужно поговорить с глазу на глаз и всё уладить.
Это однозначно то, что не нужно сейчас «Манчестер Юнайтед». Команда борется за топ-4. Не нужно говорить о таком в середине сезона.
Очевидно, что Роналду — икона футбола, он всего добился. Когда в команде есть такой игрок, нужно использовать его, спрашивать совета и слушать, что он говорит. Он подаёт пример на тренировках и своей игрой.
Есть смысл, чтобы Роналду стал капитаном, потому что он видел всё в футболе. С другой стороны, Магуайр – капитан. Возможно, у него были неудачные игры, но я не думаю, что он хотел бы убежать от этой ответственности.
Если в этих слухах есть доля правды, они должны собраться, поговорить друг с другом и тренером и просто, чёрт возьми, разобраться с этим», — цитирует Бербатова Daily Mail со ссылкой на Betfair.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:
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