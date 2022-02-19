Мемфис Депай может вернуться в «Лион»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться во французский «Лион», сообщает Le Quotidien du Sport.
По информации источника, окружение нидерландца уже контактировало с представителями «Лиона» по поводу возможного трансфера.
Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых хочет продать нидерландца во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 19 февраля 2022
-
12:40
-
12:30
-
12:00
-
11:46
-
11:28
-
11:17
-
11:14
-
10:59
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:01
-
09:58
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:22
-
04:52
-
04:18
-
04:14
-
03:59
-
03:30
-
02:03
-
01:17
-
00:56
-
00:40
-
00:26
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:36
-
23:36
-
23:29
-
23:29