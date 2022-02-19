Мемфис Депай может вернуться в «Лион»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться во французский «Лион», сообщает Le Quotidien du Sport.



По информации источника, окружение нидерландца уже контактировало с представителями «Лиона» по поводу возможного трансфера.



Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых хочет продать нидерландца во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.



Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.