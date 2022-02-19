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Мемфис Депай может вернуться в «Лион»

Мемфис Депай может вернуться в «Лион»
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться во французский «Лион», сообщает Le Quotidien du Sport.

По информации источника, окружение нидерландца уже контактировало с представителями «Лиона» по поводу возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых хочет продать нидерландца во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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