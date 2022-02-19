Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Арсенал» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Арсенал» — «Брентфорд». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Брентфорд».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Саймон Хупер.

«Арсенал» набрал 39 очков в 22 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (24) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022