«Арсенал» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Арсенал» — «Брентфорд». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Арсенал» набрал 39 очков в 22 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (24) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».