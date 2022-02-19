«У других Менди тоже есть имена». Эдуард Менди — о своих фото в статьях про игрока «МС»

Вратарь «Челси» Эдуард Менди недоволен тем, что его путают с защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди, обвинённом в изнасилованиях. Голкипер синих разочарован тем, что некоторые СМИ ставили на обложку его фотографию в новостях об игроке «горожан».



«Это то, что задевает меня. Это атака на мой имидж. Я не могу принять то, когда моё фото ассоциируется с тем, чего я не делал. Моя семья пострадала от этих ошибок.



Я — Менди, Эдуард Менди, из «Челси». У других Менди тоже есть имена, они играют в том или ином клубе. Мы говорим о газетах, которые везде читают. Такой непрофессионализм недопустим», — цитирует Менди RMC Sport.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдуард Менди сыграл в 20 матчах, в которых пропустил 16 мячей. Восемь раз сенегалец сохранил ворота на замке.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:

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