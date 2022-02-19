Игрок «Ингульца»: знал бы про войну, не поехал бы на Украину. Если что-то случится, уеду

Нидерландский полузащитник «Ингульца» Родни Антви заявил, что уедет из Украины в случае эскалации конфликта с Россией.



«Если бы я точно знал, что будет война, я бы не поехал сюда. Об этом было много сказано в СМИ. Я хотел увидеть всё своими глазами. Тогда не так много событий происходило, но в последние несколько дней стало горячее.



В раздевалке возможная война — тема для разговора. Обсуждаются пути эвакуации. Если это произойдёт и аэропорты будут закрыты, я уеду в другую страну на машине», — цитирует Антви Voetbalprimeur.



23 января 2022 года нидерландский хавбек перешёл в «Ингулец» на правах свободного агента из египетского «Вади Дегла». Игрок ещё не успел провести ни одного официального матча за украинскую команду.