Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ингульца»: знал бы про войну, не поехал бы на Украину. Если что-то случится, уеду

Игрок «Ингульца»: знал бы про войну, не поехал бы на Украину. Если что-то случится, уеду
Комментарии

Нидерландский полузащитник «Ингульца» Родни Антви заявил, что уедет из Украины в случае эскалации конфликта с Россией.

«Если бы я точно знал, что будет война, я бы не поехал сюда. Об этом было много сказано в СМИ. Я хотел увидеть всё своими глазами. Тогда не так много событий происходило, но в последние несколько дней стало горячее.

В раздевалке возможная война — тема для разговора. Обсуждаются пути эвакуации. Если это произойдёт и аэропорты будут закрыты, я уеду в другую страну на машине», — цитирует Антви Voetbalprimeur.

23 января 2022 года нидерландский хавбек перешёл в «Ингулец» на правах свободного агента из египетского «Вади Дегла». Игрок ещё не успел провести ни одного официального матча за украинскую команду.

Новость по теме
Игрок «Динамо» Киев: война? Если что-то случится, я уеду и не вернусь. Безопасность важнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022