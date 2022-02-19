«Саутгемптон» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Саутгемптон» — «Эвертон». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Эвертон».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Эндрю Мэдли. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Уэйд Смит. Резервный рефери – Кейт Страуд.



«Саутгемптон» набрал 29 очков в 24 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (22) находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».