«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Норвич Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Марк Скоулз и Дерек Итон. Резервный рефери – Мэтт Донохью.



«Ливерпуль» набрал 54 очка в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (17) находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».