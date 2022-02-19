«Монако» хочет подписать защитника «Барселоны». Каталонцы готовы его продать за € 20 млн

Защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Монако», сообщает Sport.es.
По информации источника, представители монегасков уже прилетали в Барселону, чтобы обсудить возможный переход. Каталонцы готовы продать американца за € 20 млн, однако сам игрок не хочет уходить из «Барселоны».
Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
В нынешнем сезоне в 15 матчах испанской Ла Лиги американский футболист отдал три голевые передачи.
Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:
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