Источник: ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона»

Московский ЦСКА договорился об аренде полузащитника английского «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамина, сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
По информации источника, стороны достигли договорённости об аренде хавбека до конца нынешнего сезона. У ЦСКА не будет права выкупа футболиста. Большую часть зарплаты, которая равна € 4 млн в год, возьмёт на себя «Эвертон» и сам игрок.
После сегодняшнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» ивуарийский футболист прибудет в расположение ЦСКА на сборе в Турции.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гбамин сыграл в трёх матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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