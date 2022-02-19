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«Крылья Советов» арендовали защитника «Сочи»

«Крылья Советов» арендовали защитника «Сочи»
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«Крылья Советов» взяли в аренду хорватского защитника «Сочи» Матео Барача, сообщает официальный сайт самарского клуба.

«Крылья Советов» арендовали 27-летнего игрока до конца нынешнего сезона с правом выкупа. В «Крыльях» Барач будет играть под 44-м номером.

Фото Барача доступно в «твиттере» «Крыльев Советов».

Барач выступал за «Сочи» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из венского «Рапида». Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хорват сыграл в 10 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, команда имеет в своём активе 31 очко. «Крылья Советов» (27) идут на восьмой позиции в таблице.

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