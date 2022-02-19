Против «Марселя» завели дело из-за баннера «Карабах — это Армения» на матче с «Карабахом»

УЕФА завёл дело против французского «Марселя» из-за политического баннера во время матча 1/16 финала Лиги конференций с азербайджанским «Карабахом» (3:1), сообщает Foot Mercato.



Во время игры болельщики французского клуба вывесили баннер, на котором было написано «Карабах – это Армения». Также фанаты «Марселя» разместили на стадионе армянские флаги.



УЕФА отметил, что на стадионах запрещены «провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера». Кроме того, организация проводит расследование по факту использования болельщиками «Марселя» дымовых шашек.



Ответная игра между «Карабахом» и «Марселем» пройдёт в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч состоится 24 февраля.