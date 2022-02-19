Кристенсен пока не определился, где продолжит карьеру

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен пока не принял решение о месте, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, лондонский клуб предлагает защитнику продлить контракт на четыре года. Также у Кристенсена есть предложения от «Баварии» и «Барселоны».

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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