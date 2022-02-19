Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может сменить Симеоне в «Атлетико»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может возглавить мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, руководство «матрасников» полностью доверяет нынешнему наставнику Диего Симеоне. Клуб присматривается к Вальверде на случай, если сам аргентинский специалист захочет уйти. Основная задача «Атлетико» на нынешний сезон – квалификация в Лигу чемпионов.
Руководству «Атлетико» нравится Вальверде за его характер, опыт, лидерские качества и менталитет победителя. Ранее сообщалось, что английский «Лидс Юнайтед» рассматривает кандидатуру испанского специалиста на пост главного тренера команды.
После 24 сыгранных туров «Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 39 очков.
«Атлетико М» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 21-й тур:
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