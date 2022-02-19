Legends of England — новый видеопроект «Чемпионата» на канале «PRO футбол»
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«Чемпионат» подготовил сюрприз всем любителям старого доброго английского футбола. В ностальгическом видеопроекте Legends of England на YouTube-канале «PRO футбол» выйдет серия больших обзоров легендарных матчей английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити» — «КПР» в 2011-м, «Ливерпуль» — «Ньюкасл» в 1996-м, «Ливерпуль» — «Арсенал» в 2009-м и ещё 10 незабываемых игр.
Премьеры столь крупных хайлайтов будут проходить на канале вплоть до мая 2022 года. Первый большой обзор в рамках проекта – результативный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» 23 октября 2011 года. Ее результат во многом предопределил итоги чемпионской гонки в сезоне-2011/2012. Приятного просмотра!
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