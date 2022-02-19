Карраскаль будет выступать за ЦСКА под номером Влашича
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, арендованный московским клубом у «Ривер Плейт», определился с игровым номером в команде. Колумбиец будет выступать за армейцев в футболке с номером «8». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.
Ранее этот номер в ЦСКА принадлежал Олегу Шишкину, Юрису Лайзансу, Ролану Гусеву, Дуду, Дмитрию Рыжову, Сейду Думбия, Стивену Цуберу, Кириллу Панченко и Георгию Миланову. Последним обладателем номера «8» в армейском клубе был хорватский полузащитник Никола Влашич, выступавший за команду с 2018 по 2021 год.
Напомним, 23-летний Карраскаль арендован ЦСКА до конца сезона с возможностью выкупа. Рыночная стоимость колумбийского полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 6,2 млн.
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