Кокорин не включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч c «Аталантой» в 26-м туре чемпионата Италии. Футболист не включён в заявку команды на игру. Об этом сообщает пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере».
Напомним, ранее 30-летний российский футболист пропустил игру предыдущего тура итальянской Серии А со «Специей» из-за физического недомогания.
В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в пяти матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 45 минут. Также на счету Кокорина матч в Кубке Италии. Во всех шести встречах российский футболист не сумел отметиться результативными действиями.
Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака».
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