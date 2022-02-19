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Экс-форвард «Фиорентины»: Кокорин просто находится в отпуске

Экс-форвард «Фиорентины»: Кокорин просто находится в отпуске
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Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано иронично высказался о форварде «фиалок» Александре Кокорине.

«Пёнтек? У нас есть один бомбардир на поле, а второй — в отпуске. В целом в атаке мы сейчас более вариативны, ведь раньше у нас был только Влахович», — рассказал Ригони в эфире Italia 7.

30-летний Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне российский игрок в шести матчах чемпионата и Кубка страны не отметился результативными действиями. Соглашение между «Фиорентиной» и Кокориным истекает летом 2024 года.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что был бы не против видеть Кокорина в своей команде.

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