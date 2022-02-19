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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Крейг Поусон.

«Манчестер Сити» набрал 63 очка в 25 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» имеет в своём активе 36 баллов и находится на восьмой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

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