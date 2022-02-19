«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 26-го тура АПЛ
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Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Команды объявили стартовые составы.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Бернарду, Стерлинг, Фоден.
Запасные: Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Марез, Макэйти, Лавиа.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис, Сессеньон, Хёйбьерг, Бентанкур, Кулушевски, Сон, Кейн.
Запасные: Голлини, Родон, Санчес, Доэрти, Уайт, Уинкс, Лукас, Бергвейн, Скарлетт.
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