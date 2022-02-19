«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче 26-го тура АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Брентфордом» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 48-й минуте Александр Ляказетт в центре поля выполнил передачу на ход Эмилю Смит-Роу, тот прошёл слева, ворвался в штрафную, обыграв защитника, и технично пробил низом под дальнюю штангу. Вратарь гостей Дэвид Райа коснулся мяча в прыжке кончиками пальцев, но не помешал ему оказаться в сетке.
На 79-й минуте Томас Парти выполнил передачу на Букайо Саку, который на скорости ворвался в штрафную и нанёс прекрасный удар в дальний угол.
В компенсированное арбитром время полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нёргор отыграл один мяч.
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«Арсенал» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» (24) идёт 14-м.
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