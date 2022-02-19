«Атлетико» разгромил «Осасуну» и поднялся на четвёртое место Ла Лиги

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги встречались «Осасуна» и мадридский «Атлетико». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс.
Жоау Феликс открывает счёт в матче:
На 59-й минуте португальский нападающий отдал голевую передачу на Луиса Суареса, увеличившего преимущество «Атлетико» до двух мячей.
Суарес забивает почти с центра поля:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
На 89-й минуте Анхель Корреа с передачи Коке довёл счёт до разгромного и установил итог матча — 3:0 в пользу «Атлетико».
«Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на промежуточную четвёртую позицию в чемпионате Испании. «Осасуна» (32) — девятая.
- 19 февраля 2022
-
20:40
-
20:29
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:03
-
18:35
-
18:09
-
18:05
-
17:23
-
17:16
-
17:04
-
16:48
-
16:43
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:40
-
15:35
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
15:00