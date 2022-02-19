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«Атлетико» разгромил «Осасуну» и поднялся на четвёртое место Ла Лиги

«Атлетико» разгромил «Осасуну» и поднялся на четвёртое место Ла Лиги
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Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги встречались «Осасуна» и мадридский «Атлетико». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс.

Жоау Феликс открывает счёт в матче:

На 59-й минуте португальский нападающий отдал голевую передачу на Луиса Суареса, увеличившего преимущество «Атлетико» до двух мячей.

Суарес забивает почти с центра поля:

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На 89-й минуте Анхель Корреа с передачи Коке довёл счёт до разгромного и установил итог матча — 3:0 в пользу «Атлетико».

«Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на промежуточную четвёртую позицию в чемпионате Испании. «Осасуна» (32) — девятая.

Испания - Примера. 25-й тур
19 февраля 2022, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Феликс – 3'   0:2 Суарес – 59'   0:3 Корреа – 89'
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