«Атлетико» разгромил «Осасуну» и поднялся на четвёртое место Ла Лиги

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги встречались «Осасуна» и мадридский «Атлетико». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.



Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс.

Жоау Феликс открывает счёт в матче:

На 59-й минуте португальский нападающий отдал голевую передачу на Луиса Суареса, увеличившего преимущество «Атлетико» до двух мячей.

Суарес забивает почти с центра поля:

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На 89-й минуте Анхель Корреа с передачи Коке довёл счёт до разгромного и установил итог матча — 3:0 в пользу «Атлетико».



«Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на промежуточную четвёртую позицию в чемпионате Испании. «Осасуна» (32) — девятая.