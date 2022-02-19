Тухель: гол в концовке — всегда удача. «Челси» не стоит расстраиваться и жалеть о чём-то

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 26-го тура АПЛ.
«Вряд ли стоило ожидать от нас чего-то особенного сегодня. Мы сыграли 120 минут в Кубке Англии, 120 минут в финале клубного чемпионата мира при разнице температуры в 30 градусов, нам пришлось пройти через смену часовых поясов.
Это хороший соперник, с ним трудно играть. Нам удалось победить, сохранить ворота сухими, мы могли забить и в первом тайме. Гол в концовке — это всегда удача, никто этого не отрицает, но всегда нужно немного удачи, чтобы выигрывать матчи. Если ты побеждаешь, то не думаешь много о том, как это сделал.
Они хорошо играют дома, уверены в себе и хорошо отдохнули. Такова ситуация. Приятно вернуться и снова побеждать. Мы не играли в Премьер-лиге четыре недели, так что было немного странное ощущение. Игрокам нужно было вновь прочувствовать этот турнир, и это нелегко. Поэтому нам не стоит расстраиваться или жалеть о чём-то. Мы одержали победу, продолжали верить и бороться», — цитирует Тухеля BBC.
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