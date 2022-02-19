«Барселона» объявила о возвращении Араухо после травмы

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».

22-летний Араухо в матче прошлого тура чемпионата с «Эспаньолом» (2:2) отыграл лишь один тайм. Футболист пропустил первый матч с «Наполи» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. В нынешнем сезоне защитник в 26 матчах во всех турнирах забил три гола. Контракт футболиста с испанской командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 35 млн.

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в 24-м туре чемпионата Испании:

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