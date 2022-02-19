«Рома» сыграла вничью с «Вероной», проигрывая 0:2 к 20-й минуте

Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались местная «Рома» и «Верона». Встреча закончилась результативной ничьей 2:2.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл чешский полузащитник гостей Антонин Барак. К 20-й минуте «Верона» повела 2:0: с передачи Джанлуки Капрари отличился Адриен Тамез. На 65-й минуте подопечные Жозе Моуринью отыграли один мяч благодаря точному удару Кристиана Вольпато. На 84-й минуте «Рома» сравняла счёт: точный удар удался Эдоардо Бове.

«Рома» набрала 41 очко и продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Верона» с 37 очками остаётся на девятой позиции. Лидером соревнований является «Милан», набравший в 25 матчах 55 очков.