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«Рома» сыграла вничью с «Вероной», проигрывая 0:2 к 20-й минуте

«Рома» сыграла вничью с «Вероной», проигрывая 0:2 к 20-й минуте
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Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались местная «Рома» и «Верона». Встреча закончилась результативной ничьей 2:2.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл чешский полузащитник гостей Антонин Барак. К 20-й минуте «Верона» повела 2:0: с передачи Джанлуки Капрари отличился Адриен Тамез. На 65-й минуте подопечные Жозе Моуринью отыграли один мяч благодаря точному удару Кристиана Вольпато. На 84-й минуте «Рома» сравняла счёт: точный удар удался Эдоардо Бове.

«Рома» набрала 41 очко и продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Верона» с 37 очками остаётся на девятой позиции. Лидером соревнований является «Милан», набравший в 25 матчах 55 очков.

Италия - Серия А. 26-й тур
19 февраля 2022, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 2
Верона
Верона
0:1 Барак – 5'   0:2 Тамез – 20'   1:2 Вольпато – 65'   2:2 Бове – 84'
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