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«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с октября прошлого года

«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с октября прошлого года
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«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Подопечные Пепа Гвардиолы потерпели первое поражение в АПЛ с 30 октября прошлого года. Тогда «горожане» тоже уступили на своём поле, проиграв «Кристал Пэлас» со счётом 0:2. Беспроигрышная серия «Сити» в чемпионате составила 15 матчей.

Также отметим, что во всех турнирах «Манчестер Сити» не проигрывал с 7 декабря, когда уступил «РБ Лейпциг» (1:2) в групповом этапе Лиги чемпионов. С тех пор команда одержала 12 побед и всего один раз сыграла вничью.

«Сити» (63 очка) идёт на первом месте в английской Премьер-лиге, сыграв 26 матчей.

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