«Тоттенхэм» в этом сезоне АПЛ ещё ни разу не проиграл за пределами Лондона
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«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В этом сезоне английского чемпионата «шпоры» ещё ни разу не проиграли за пределами Лондона. Команда Антонио Конте потерпела восемь поражений в 23 играх, и все они были зафиксированы в Лондоне. Четыре раза «Тоттенхэм» проиграл на своём поле (от «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона»), ещё четыре раза — в гостевых матчах с командами из Лондона («Челси», «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм»). В остальных 15 матчах у «шпор» 12 побед и три ничьих.
«Тоттенхэм» набрал 39 очков и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ.
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