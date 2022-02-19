Гюндоган: «Ман Сити» заслужил выиграть у «Тоттенхэма». Это поражение — тревожный звонок

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал результат матча с «Тоттенхэмом» (2:3) в 26-м туре АПЛ.

«Нам показалось, что мы уже спаслись. Если взглянуть на всю игру, то мы заслужили победу. Но футбол иногда бывает сумасшедшим, и сегодня мы наделали простых ошибок. Мы отдавали им мяч, позволяя контратаковать, и это стало причиной поражения.



Они были безжалостны в завершении атак. У нас было много моментов и возможностей забить ещё несколько голов, но мы слишком легко позволили им создать те моменты, которые у них были. Непохоже, что мы сыграли плохо. Они защищались очень глубоко, особенно ближе к концу первого тайма. Это не так легко. Иногда бывают такие игры, и нужно учиться на них. Это тревожный звонок для нас. Впереди ещё долгий путь.



Гонка в АПЛ? Мы уже бывали в таких ситуациях. В последние годы «Ливерпуль» всегда главный соперник. Они всегда рядом. Мы знаем, что они сделают всё возможное, чтобы максимально усложнить нам жизнь. Хорошо, что им ещё нужно приехать сюда, на «Этихад», но впереди ещё много игр», — сказал Гюндоган Sky Sports.

Гол Гюндогана «шпорам»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.