Месси проводит 800-й матч в клубном футболе. Статистика: 679+273
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Матч 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» стал для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси 800-м на клубном уровне. Об этом сообщает OptaJean в «Твиттере».
В 800 матчах 34-летний нападающий забил 679 голов и отдал 273 голевые передачи. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.
После 25 матчей французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков.
В Лиге чемпионов команда Маурисио Почеттино сыграет с мадридским «Реалом».
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