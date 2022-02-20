Месси проводит 800-й матч в клубном футболе. Статистика: 679+273

Матч 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» стал для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси 800-м на клубном уровне. Об этом сообщает OptaJean в «Твиттере».



В 800 матчах 34-летний нападающий забил 679 голов и отдал 273 голевые передачи. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

После 25 матчей французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков.



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