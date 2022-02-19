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Моуринью удалили в матче с «Вероной». Он изобразил телефонный звонок, намекая на судей

Моуринью удалили в матче с «Вероной». Он изобразил телефонный звонок, намекая на судей
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Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура итальянской Серии А на «Стадио Олимпико» в Риме встречались «Рома» и «Верона». Встреча закончилась результативной ничьей 2:2.

В концовке игры главный арбитр матча Лука Пайретто удалил главного тренера римской команды Жозе Моуринью. Португалец в ходе матча высказывал недовольство работой судей, а последней каплей стал жест телефонного звонка, который он показал уже в компенсированное ко второму тайму время. После этого Пайретто показал Моуринью красную карточку.

«Рома» набрала 41 очко и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Верона» с 37 очками остаётся на девятой позиции. Лидером соревнований является «Милан», набравший в 25 матчах 55 очков.

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