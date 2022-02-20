«Милан» не сумел обыграть последнюю команду Серии А на выезде
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«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Салерно на стадионе «Ареки» и завершилась со счётом 2:2.
Уже на 5-й минуте Жуниор Мессьяс вывел миланцев вперёд, ему ассистировал Тео Эрнандес. Однако в середине первого тайма Федерико Бонаццоли сравнял счёт, а на 72-й минуте Милан Джурич с передачи Паскуале Маццокки забил второй гол «Салернитаны». Спустя пять минут вышедший на замену Анте Ребич восстановил равенство, голевой пас отдал Оливье Жиру.
«Милан» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У идущего вторым «Интера» 54 балла, однако команда Симоне Индзаги имеет две игры в запасе. «Салернитана» (14) располагается на последней строчке.
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