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Антонио Конте: «Тоттенхэм» — одна из самых трудолюбивых команд, которыми я руководил

Антонио Конте: «Тоттенхэм» — одна из самых трудолюбивых команд, которыми я руководил
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Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о победе в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (3:2).

«Мы провели хорошую игру и следовали плану. «Манчестер Сити» владел мячом с 65-й до 70-й минуты, поэтому нам нужно было действовать тактически. Но даже при защите нашей первой мыслью должна быть атака. Мы создали моменты и забили хорошие голы фантастической команде. Эта победа придаст нам больше уверенности. Играть с «Манчестер Сити» после трёх поражений подряд было непросто. Только одной победы недостаточно. Не забывайте, что мы потерпели три поражения. Но победа над «Манчестер Сити» — это очень хорошо. У нас есть много возможностей для того, чтобы стать лучше. Это одна из самых трудолюбивых команд, которыми я руководил в своей карьере», — приводит слова Конте BBC.

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«Манчестер Сити» (63 очка) идёт на первом месте в АПЛ, «Тоттенхэм», набрав 39 очков, находится на седьмом месте.

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