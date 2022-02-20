Спортивный директор «ПСЖ» раскритиковал судейство после поражения в матче с «Нантом»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо остался недоволен судейством в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Это была тяжёлая игра для нас. После матча Лиги чемпионов мы знали, что наша команда должна победить. С самого начала это была тяжёлая игра. Мы пропустили два гола, и это было заслуженно. После этого все решения судьи были против нас, и он рисковал травмировать игроков. Судья добавил минуту к первому тайму, а через четыре минуты назначается пенальти. Я думаю, что было желание свистнуть против нас. Судья даже не дал свисток на фоле на Мбаппе. Был риск потерять игроков на три месяца из-за травмы», — приводит слова Леонардо Lequipe.

«ПСЖ» потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. «ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (38) поднялся на пятую позицию.