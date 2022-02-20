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Тухель: жаль, что «Челси» в этом чемпионате больше не сыграет с «Ливерпулем»

Тухель: жаль, что «Челси» в этом чемпионате больше не сыграет с «Ливерпулем»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель оценил шансы своей команды догнать в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль».

«Жаль, что мы больше не сыграем с ними в этом чемпионате. На данный момент они выглядят очень сильно. Более того, этой зимой они приобрели талантливого игрока, который сделает их команду еще сильнее.

Мы не сдадимся. Я не буду говорить, что догнать их невозможно, но сделать это мы можем только улучшив свою игру, вернувшись к своему стилю и обретя стабильность в результатах».

Нам нет необходимости смотреть на результаты «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Нам хватает своих дел. Нам необходимо добиться улучшения в своей игре, и именно с этого мы должны начать», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

После победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 26-го тура АПЛ в активе занимающего третью строчку в турнирной таблице «Челси» стало 50 очков. У идущего вторым «Ливерпуля» на 7 очков больше. Лидирует с 63 очками «Манчестер Сити».

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