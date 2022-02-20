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Карраскаль в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором высказался о переходе в ЦСКА

Карраскаль в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором высказался о переходе в ЦСКА
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23-летний колумбийский атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, арендованный у аргентинского «Ривер Плейт», в социальных сетях высказался о переходе в армейский клуб.

«Я очень рад быть частью этой замечательной команды и готов к новым вызовам. Вперёд, ЦСКА!» — гласит пост Хорхе в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что колумбиец будет выступать за ЦСКА под игровым номером с цифрой 8, под которым ранее играл хорват Никола Влашич.

Напомним, Карраскаль провёл за «Ривер Плейт» 81 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн, а перед этим выступал на правах аренды.

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