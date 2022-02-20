Анчелотти о победе над «Алавесом»: после плохой игры с «ПСЖ» болельщики увидели реакцию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:0).



«Мы нуждались в такой игре. В первом тайме нам было непросто, но мы показали самоотдачу на протяжении всех 90 минут. В первом тайме нам не хватало качества и движения в заключительной трети поля. Я сказал об этом в перерыве, и мы увидели улучшение после перерыва. После нашего плохого выступления во вторник вечером болельщики сегодня увидели реакцию, и это положительный момент.



Болельщики высказали своё мнение о нашем выступлении. Им не понравилось то, что они увидели в первом тайме, но затем им понравилась наша игра во втором тайме. В перерыве никто не был доволен. Нам нужно было сделать больше, и болельщики были благодарны, что мы сделали это, и все были довольны тем, как мы сыграли во втором тайме. Болельщики действительно поддержали нас, потому что они хотят, чтобы эта команда выиграла Ла Лигу и выступала на максимуме своих возможностей», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».



Напомним, в субботу «Реал» обыграл «Алавес» со счётом 3:0 благодаря голам, забитым во втором тайме. «Реал» набрал 57 очков и продолжил возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата.

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