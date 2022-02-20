Ибрагимович – о продолжении карьеры: Ибра сам решает, когда остановиться

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал про продолжение карьеры и игру за «Барселону».
«Ибра сам решает, когда остановиться. Многие говорят, что я заканчиваю карьеру, но я всё ещё чувствую в себе силы. Я уверен в том, что я делаю. Не знаю, насколько далеко я зайду, но я всегда стараюсь выходить за рамки. Зачем быть обычным, когда можно быть лучше?
Когда я был в «Барселоне», я не чувствовал себя счастливым. Мне не хватало адреналина. Я был рад вернуться в «Милан», – приводит слова Ибрагимовича испанское издание Marca.
Напомним, 40-летний Ибрагимович забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.
- 20 февраля 2022
-
07:17
-
06:47
-
06:29
-
06:16
-
06:07
-
06:02
-
05:46
-
05:23
-
05:17
-
03:33
-
02:17
-
01:56
-
01:40
-
00:59
-
00:51
-
00:40
-
00:22
-
00:10
-
00:00
- 19 февраля 2022
-
23:49
-
23:25
-
23:23
-
23:02
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:33
-
22:28
-
22:28
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:41