Ибрагимович – о продолжении карьеры: Ибра сам решает, когда остановиться

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал про продолжение карьеры и игру за «Барселону».

«Ибра сам решает, когда остановиться. Многие говорят, что я заканчиваю карьеру, но я всё ещё чувствую в себе силы. Я уверен в том, что я делаю. Не знаю, насколько далеко я зайду, но я всегда стараюсь выходить за рамки. Зачем быть обычным, когда можно быть лучше?

Когда я был в «Барселоне», я не чувствовал себя счастливым. Мне не хватало адреналина. Я был рад вернуться в «Милан», – приводит слова Ибрагимовича испанское издание Marca.

Напомним, 40-летний Ибрагимович забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.