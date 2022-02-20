Хави – о предстоящем матче с «Валенсией»: мы должны войти в четвёрку, победа очень важна

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией».
«Если бы это зависело от меня, я бы перенёс начало матча на более позднее время. Конечно, это не лучший сценарий после такой напряжённой игры с «Наполи», но мы не жалуемся.
Каждый матч значит очень много. Мы должны войти в четвёрку по итогам сезона. Победа очень важна для нас.
«Валенсия» будет навязывать свою игру, у них отличный тренер. Это будет очень тяжёлый и напряжённый матч», – приводит слова Хави Marca.
Встреча пройдёт 20 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания), начало матча – в 18:15 мск.
«Валенсия» набрала 30 очков в 24 матчах чемпионата Испании и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Барселона» с 39 очками в 23 играх находится на шестой строчке.
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