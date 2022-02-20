Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Милана» высказался о потере очков в матче с последней командой Серии А

Главный тренер «Милана» высказался о потере очков в матче с последней командой Серии А
Комментарии

56-летний итальянский специалист Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан», выразил мнение о результате встречи 26-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные потеряли очки, завершив матч вничью – 2:2.

«Команда играла не очень хорошо с точки зрения выбора решений. Мы были неистовы, не были чисты в своём прохождении, не использовали все возможности по максимуму и заплатили высокую цену за некоторые наивные ошибки.

«Милан» начал хорошо и взял инициативу в свои руки, но нам следовало быть более взвешенными и лучше оценивать ситуацию. Мы были слишком возбуждены и имели несколько больших шансов восстановить свое лидерство после перерыва, но не воспользовались ими.

Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол. Конечно, мы разочарованы, потому что могли бы сыграть лучше. Беспокоит то, что мы хорошо начали, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не совершали, и эта бешеная энергия взяла верх», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У идущего вторым «Интера» 54 балла, однако команда Симоне Индзаги имеет две игры в запасе. «Салернитана» (14) располагается на последней строчке.

Новость по теме
«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022