Рангник пытается урегулировать конфликт между игроками «МЮ» в преддверии матча с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник проводит индивидуальные разговоры с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешем, Полем Погба и другими игроками команды, пытаясь урегулировать внутренние конфликты.

Ранее появились слухи, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а действующий капитан Гарри Магуайр не хочет отказываться от этого статуса. Позже Рангник заявил, что не поднимал вопрос о смене капитана.

«Непросто работать с командой, которую собирал не я – это не отговорка, а факт. Для меня важно найти правильные сочетания футболистов», – приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

20 февраля «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 17:00 мск.