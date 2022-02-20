Рангник пытается урегулировать конфликт между игроками «МЮ» в преддверии матча с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник проводит индивидуальные разговоры с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешем, Полем Погба и другими игроками команды, пытаясь урегулировать внутренние конфликты.
Ранее появились слухи, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а действующий капитан Гарри Магуайр не хочет отказываться от этого статуса. Позже Рангник заявил, что не поднимал вопрос о смене капитана.
«Непросто работать с командой, которую собирал не я – это не отговорка, а факт. Для меня важно найти правильные сочетания футболистов», – приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.
20 февраля «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 17:00 мск.
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